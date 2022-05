Fiorentina-Roma 2-0, Italiano batte Mou e vede l’Europa: Gonzalez e Bonaventura show

La Fiorentina batte la Roma per 2-0 e non molla il treno di squadre in lizza per un piazzamento europeo

Mediagol ⚽️

Il posticipo tra Fiorentina e Roma chiude la trentaseiesima giornata di Serie A e regala importanti indicazioni in vista di questo acceso finale di stagione. Dopo il trionfo in Conference League e l'accesso alla finale di Tirana, la Roma di José Mourinho impatta sulla bella Fiorentina di Vincenzo Italiano, cinica, imprevedibile e solida nell'imporsi per 2-0 davanti ad un 'Artemio Franchi' gremito di tifosi.

La Viola fa tutto nel primo tempo, prima col rigore procurato e concretizzato da Nico Gonzalez, vera spina nel fianco per tutta la partita della retroguardia guidata da Rui Patricio. L'esperto estremo difensore ex Wolves non può nulla sul tiro dagli undici metri dell'argentino, così come sulla rete di Bonaventura, che dopo dieci minuti mette già i padroni di casa sul binario giusto.

Una Roma che probabilmente sente le fatiche di Coppa, si muove poco e trova qualche spunto interessante solo dopo gli ingressi di Zaniolo ed El Shaarawy nel secondo tempo, che riescono ad incidere soltanto in quanto a verve ed imprevedibilità, ma senza creare pericoli concreti dalle parti di Terracciano. Inoperoso o quasi il portiere della Fiorentina, che sfodera un grande intervento nella prima frazione su una bella punizione di Pellegrini, poco altro per il resto della gara.

La Fiorentina batte così la Roma, diretta concorrente per un posizionamento europeo. A due giornate dalla fine del campionato, infatti, la Viola raggiunge a pari punti proprio i giallorossi e l'Atalanta, portandosi a soli tre punti dal quinto posto attualmente occupato dalla Lazio. Ancora tutta da vivere dunque la corsa per un posto in Europa e Conference League, con dinamiche molto incerte da qui fino all'imminente conclusione del campionato.