Feyenoord-Roma: probabili formazioni: De Rossi, playoff Europa League. Dybala…

Prima panchina giallorossa in una competizione internazionale per Daniele De Rossi che si gioca il primo atto dei playoff per cercare di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Giallorossi reduci dal ko dell'Olimpico in campionato contro la capolista Inter, primo con il nuovo tecnico in panchina dopo i successi contro Verona, Salernitana e Cagliari. Rotazioni fisiologiche in casa capitolina per gestire le energie psicofisiche del doppio impegno tra Serie A e competizione europea. Spiragli per rivedere il lungodegente Smalling dopo la prolungata assenza per infortunio, possibile una porzione di match per l'ex Manchester United. Svilar rileverà Rui Patricio tra i pali, Spinazzola si prenderà la corsia mancina e farà rifiatare Angelino. Bove titolare in zona nevralgica, possibile impiego per Renato Sanches a gara in corso. Dubbio Azmoun-Lukaku ed El Shaarawy-Baldanzi in avanti, ma l'ex Inter ed il numero trenta giallorosso dovrebbero aggiudicarsi i rispettivi ballottaggi e partire nell'undici titolare insieme a Paulo Dybala. Quinto confronto tra la Roma e la compagine olandese: due nei dedicesimi di finale di Europa League 2014-2015, altrettanti nei quarti di finale della scorsa edizione, più la finale della Conference League di due anni fa vinta dai giallorossi di Mourinho grazie ad una rete di Nicolò Zaniolo. Roma che arrivano a appuntamento chiave della competizione dopo aver concluso al secondo posto il gruppo G con 13 punti, due in meno dello Slavia Praga capolista. Feyenoord, invece, è retrocesso dalla Champions League, terzo nel gruppo E, da cui si sono qualificate agli ottavi di finale Atletico Madrid e Lazio, con sei punti totalizzati in altrettanti match nella massima competizione europea per club. Olandesi attualmente secondi in Eredivisie con quarantanove punti conquistati in ventuno partite, con un distacco considerevole dalla capolista Psv Eindhoven, che ne ha totalizzati ben cinquantanove ed è ancora imbattuta in campionato. Fischio d'inizio del match previsto per le ore 18.45 allo stadio "De Kulp" di Rotterdam.