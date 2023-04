Feyenoord-Roma, Mourinho: “Dybala? Non so niente. Risultato non meritato”

Infortuni? No, perché non lo so. Basta la sensazione in campo, basta che ti dicono subito di andare fuori, non ho tempo di fare molte domande. Non ho parlato né con i giocatori ne con lo staff medico. Pellegrini out? Per scelta mia. Niente a che fare con il rigore. Quando un mio giocatore sbaglia il rigore è come se abbiamo sbagliato tutti insieme. Mancata cattiveria in area? Non abbiamo Haaland (ride, ndr). Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo, dignità, sacrificio. Abbiamo avuto l’opportunità di avere un risultato completamente diverso ma questa è la realtà, abbiamo perso 1-0. Domenica dobbiamo giocare una partita dura e difficile, poi di nuovo giovedì. Non abbiamo giocatori per fare rotazioni, siamo quelli che siamo. Più l’Olimpico che c’è sempre, non sbagliano mai. Problemi centravanti? La squadra non segna i gol che doveva segnare per quello che fa in campo. Anche a Torino abbiamo avuto opportunità per fare il 2-0 e non l’abbiamo fatto. Se ti ricordi la partita a Salisburgo, non facciamo gol e dopo segnano loro. Abbiamo questa difficoltà. Sono pochi gol statisticamente, però siamo noi come squadra. Magari tutti si aspettavano dal primo minuto un Feyenoord minatore, noi dal primo minuto abbiamo cercato di fare in modo che la partita non fosse a senso unico. Abbiamo creato, fatto possesso. Io ottimista? Sono ottimista ma sono preoccupato per domenica. Con le nostre limitazioni, perdiamo giocatori le opzioni sono di meno, e questa è una preoccupazione. Facciamo sempre il massimo, è un risultato che sentiamo non meritato ma questo è il calcio. E il non meritato non fa tanto parte del mio vocabolario. Domenica giochiamo contro l’Udinese ed è sull’Udinese che ci dobbiamo focalizzare.”