Europa League, Shakhtar-Roma 1-2: Mayoral trascina i giallorossi ai quarti di finale

La compagine giallorossa fa il suo in quel di Donetsk, staccando così il pass per i quarti di finale di Europa League. Un record assoluto poiché da quando la seconda competizione Europea ha acquisito questa denominazione la Roma non aveva mai raggiunto tale traguardo. Paulo Fonseca ha saputo gestire al meglio la doppia sfida contro la franchigia ucraina, nonché sua ex squadra. E’ stato un super Borja Mayoral, assoluto protagonista con una doppietta, a mettere i puntini sulle i, dopo che all’andata il team capitolino aveva battuto per tre reti a zero lo Shakhtar Donetsk di Luís Castro.

