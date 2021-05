Europa League, Roma-Manchester United: il sussulto giallorosso non basta a Fonseca

Il sussulto nel finale non basta: i giallorossi non gettano il cuore oltre l’ostacolo.

Il Manchester United è uscito vincitore dalla doppia sfida contro la Roma di Paulo Fonseca approdando così in finale di Europa League. I giallorossi vincono ma dicono addio al sogno remuntada. Ad aprire il match il solito Edinson Cavani, protagonista assoluto nel confronto con la franchigia capitolina. Nella seconda frazione di gioco la Roma trova due gol in tre minuti, prima con Edin Dzeko e poi con Bryan Cristante, e fa sperare invano i propri tifosi. Due miracoli di De Gea salvano Ole Gunnar Solskjær ed è sempre il Matador ad archiviare momentaneamente la pratica sul due a due. Al 76′ minuto il classe 2002 Nicola Zalewski entra in campo siglando la sua prima rete in Europa League con la maglia della Roma. Gol che però non cambia le sorti della partita ed il Manchester United vola al turno successivo in cui affronterà nella finale di Danzica il Villarreal.