Europa League, Roma-Gent 1-0: decide la prima gioia in giallorosso di Carles Perez

Vittoria importante per la Roma.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Roma e il Gent, che si sono affrontati in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Partono subito bene i giallorossi, che al minuto 13 riescono a portarsi in vantaggio: Dzeko serve in profondità Carles Perez, che si presenta davanti al portiere avversario e con freddezza realizza l’1 a 0. Primo gol per l’ex Barcellona alla prima partita da titolare con la maglia della Roma dopo i primi minuti raccolti in Serie A. Il primo tempo passa senza troppi problemi per i padroni di casa, che gestiscono bene il risultato senza correre rischi: unica occasione per gli ospiti è quella di Kums, che a pochi minuti dal doppio fischio dell’arbitro sfiora il palo con un bel destro dalla distanza.

Il secondo tempo inizia così come era iniziato il primo, con la Roma che attacca e sfiorare il raddoppio: Kolarov serve Smalling che calcia al volo con il destro trovando però l’ottima risposta di Kaminski. Al 56′ altra occasione clamorosa per i giallorossi con Cristante, che sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa colpendo in pieno il palo. Pochi minuti dopo due grandi possibilità per il Gent, entrambe con Odjidja che due volte consecutive impegna Pau Lopez, sempre bravo a farsi trovare pronto e salvare il risultato. Al 67′ altra occasione clamorosa per gli ospiti, che sfruttano gli errori di posizionamento dei giallorossi: Depoitre si trova ancora solo davanti a Pau Lopez ma gli calcia addosso non riuscendo a trovare la via del gol. La Roma continua a rischiare in contropiede ma al minuto 87 ha la chance per chiudere la gara: cross di Santon per Kolarov che colpisce di testa, sulla respinta di Kaminski arriva Mkhitaryan che viene però murato.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria della Roma, che vince 1 a 0 contro il Gent e ottiene un buon vantaggio in vista della sfida di ritorno: i giallorossi dovranno adesso mantenere il risultato per ottenere il passaggio agli ottavi di finale.