Europa League, Roma-Ajax: Brobbey spaventa, Calafiori inventa e Dzeko finalizza! Fonseca in semifinale

La Roma di Paulo Fonseca conquista una storica semifinale europea.

La franchigia giallorossa aveva battuto in quel di Amsterdam la formazione di Erik ten Hag per due reti ad una. La squadra di Fonseca era dunque favorita – alla vigilia del ritorno di Europa League – per staccare il pass per la semifinale europea.

La Roma ha, pertanto, cercato di controllare il match gestendo il possesso palla. La prima frazione di gioco si è conclusa senza particolari squilli né da una parte e né dall’altra. Il secondo tempo stava per dare ragione alla compagine olandese. Al 49′ minuto, infatti, l’Ajax ha sbloccato la gara grazie al gol del classe 2002, Brian Brobbey. Al 56′ i Lancieri avevano anche raddoppiato con Dusan Tadic: rete successivamente annullata dal Var a causa di un fallo su l’armeno ex Arsenal, Henrikh Mkhitaryan. Al 72′ è stato il bomber giallorosso a ripristinare l’equilibrio in un match che stava diventando sempre più pericoloso per la formazione di casa. L’esterno classe 2002, Riccardo Calafiori, è stato protagonista di una poderosa cavalcata sulla corsia sinistra conclusasi con la rete del bosniaco, Edin Dzeko.

La Roma sarà dunque una delle quattro protagoniste che proveranno ad alzare al cielo l’ambito trofeo.