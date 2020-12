CSKA Sofia-Roma, Fonseca: “I gol loro frutto di nostri errori. Milanese e Bamba? Rispondo così”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta per 3-1 rimediata a Sofia contro il CSKA.

Nonostante lo stop risulti ininfluente sul primato nel proprio girone e sulla qualificazione dei giallorossi, l’allenatore brasiliano appare decisamente contrariato dal modo in cui è arrivata la sconfitta della compagine capitolina: “Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi due errori commessi che hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori”.

LA PRESTAZIONE DEI TALENTI GIALLOROSSI – “Non è facile per loro, per Milanese e Bamba, giocare una gara di questo genere. Ma hanno trovato il modo di fare bene e sono contento per la loro prestazione”.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE E PROSPETTIVE – “Vogliamo andare avanti, ora diventa più difficile e vediamo con chi dovremo giocare. Sono tutte squadre forti”.

IN VISTA DEL CAMPIONATO – “Pellegrini e Veretout si sono allenati e stanno bene, più difficile recuperare Mancini. Ma i primi due credo possano giocare”.