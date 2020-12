CSKA Sofia-Roma 3-1, sconfitta indolore per i giallorossi: Rodriguez e doppio Sowe per i bulgari. Del “baby” Milanese la rete capitolina

Sconfitta senza conseguenze per la Roma che perde per 3 a 1, nella trasferta di Sofia, contro il CSKA.

VIDEO Roma, la Capitale si tinge di giallorosso: il progetto del club per stare vicino ai tifosi durante il Natale

Ad aprire le marcature i padroni di casa al 5′ con Tiago Rodrigues , momentaneo pareggio giallorosso al 22′ con il giovane e talentuoso Milanese, all’esordio da titolare. Al 34′ nuovo vantaggio bulgaro con Sowe, che poi chiude la pratica Roma al 55′ segnando la sua doppietta personale in questa serata di Europa League.

Nonostante la sconfitta, per il tecnico Paulo Fonseca si registrano due buone notizie, la prima è la prontezza dei baby Milanese e Calafiori che nelle ultime uscite hanno risposto entrambi “presente” all’appello del tecnico giallorosso con prestazioni degne di nota e timbrando il cartellino con una marcatura ciascuno. L’altra nota lieta per Fonseca arriva da Smalling, in campo per tutta la ripresa. Un recupero fondamentale per un reparto che a Sofia ha traballato non poco. Il problema della sfida contro il Cska è stato proprio questo: almeno due delle tre reti dei padroni di casa sono arrivate grazie ai regali clamorosi di Diawara e Fazio.