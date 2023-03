Ceravolo: “Conte voleva Dybala con l’Italia. La telefonata e la reazione di Paulo…”

L'ex direttore sportivo del Palermo, Franco Ceravolo, ha rivelato un gustoso retroscena relativo al suo mandato manageriale in seno al club di viale del Fante nella seconda fase dell'era Zamparini. Il dirigente di origini calabresi, ospite negli studi di Sportitalia durante il consueto format dedicato al calciomercato, si è soffermato sulla stella argentina della Roma di Mourinho, Paulo Dybala, incrociato proprio a Palermo quando l'ex Juventus vestiva la maglia rosanero. Proprio le prestazioni di livello di un giovane e talentuoso jolly offensivo all'alba della sua parabola nel calcio europeo avevano destato l'attenzione dell'allora Commissario tecnico dell'Italia, Antonio Conte, che accarezzò l'idea di far vestire la maglia azzurra alla "Joya" in virtù dell'origine italiana dei suoi avi.