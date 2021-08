Calciomercato Roma, ufficiale Shomurodov: i dettagli e le cifre dell’affare

Il club capitolino ha ufficializzato tramite i propri canali ufficiali l'acquisto del giocatore uzbeco proveniente dal Genoa

Una trattativa sotto traccia quella portata avanti dalla compagine giallorossa e dal suo Ds Tiago Pinto, coinvolti a pieno nell'acquisto di un calciatore richiesto da Josè Mourinho e che lo stesso tecnico portoghese ha ammesso di stimare in maniera considerevole. A Dzeko e Borja Mayoral, dunque, si aggiunge l'ormai ex attaccante del Genoa, che per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro andrà ad arricchire in maniera considerevole il reparto avanzato della formazione capitolina. Un'alternativa duttile e di livello quella rappresentata dal giocatore uzbeco che, davanti alla sua prima stagione in SerieA, ha dimostrato grande adattamento ad un calcio tutto nuovo e la capacità di non soffrire in maniera particolare lo scoglio della lingua.