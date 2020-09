Calciomercato Roma, riecco Smalling: accordo trovato con il Man. Utd, adesso il giocatore…

Trovato l’intesa con il Manchester United per Chris Smalling.

VIDEO Serie A 2020-2021, il calendario: Juventus, Roma, Inter, Lazio e Milan a confronto. L’avvio più duro…

Dopo la prima ottima annata in Serie A, il centrale britannico aveva lasciato la Roma prima della fine della stagione per questioni legate al suo contratto con i Red Devils. I capitolini – in vista degli ottavi di finale di Europa League – avevano provato a trovare un accordo per il prolungamento del prestito del classe ’89, vdendosi però sbarrare la strada dallo United. In vista della prossima stagione, invece, la società del neo patron Friedkin voleva assolutamente assicurarsi il difensore per la prossima annata, in modo da regalare a Paulo Fonseca un rinforzo di esperienza e che ha già fatto bene in Italia.

VIDEO Roma, il nuovo assetto tattico di Fonseca: difesa a quattro e Pedro a supporto di Dzeko

9 milioni di euro più ulteriori 4 legati ai bonus sono risultati essere la cifra giusta per sancire il definitivo accordo tra le due società, consentendo alla Roma di garantirsi l’acquisto a titolo definitivo di Smalling. Previsto per i prossimi giorni, dunque, l’arrivo nella capitale del possente difensore centrale, con allegata firma e ufficialità dell’operazione, oltre che alla presentazione dello stesso giocatore. Prestazioni continue e altisonanti, condite da tre reti e appena due ammonizioni in 30 presenze hanno convinto la Roma a puntare nuovamente e in maniera piuttosto decisa sul britannico, che insieme a Mancini e Ibanez dovrebbe andare a completare il reparto arretrato della compagine giallorossa per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, maxi scambio con il Napoli: i giallorossi insistono per Milik, gli azzurri puntano Under