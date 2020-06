Calciomercato Roma, Petrachi: “Il futuro di Under, Zaniolo e Pellegrini. Florenzi? Valutiamo la cessione”

I progetti della Roma.

Durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha analizzato il futuro di alcuni tra i più importanti calciatori presenti attualmente in rosa, partendo da Cengiz Ünder. Queste le sue dichiarazioni:

“Rappresenta un talento di quelli di cui parlavo prima. Molto forte, per quanto mi riguarda. Vedremo: certamente rompe gli equilibri, fa la differenza. A me piace: lo volevo al Torino prima che lo prendesse la Roma. Ci sono delle squadre molto interessate, perché è appetitoso. Ma è prematuro parlarne oggi: dobbiamo vedere come si sviluppa tutta la situazione“.

Molto delicata da gestire sarà la situazione di Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia, che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo: “Da quello che mi diceva il suo agente, Alessandro Lucci, ci sono due squadre molto interessate. Parlavamo dell’ipotesi di poter valutare la cessione, visto che è partito in prestito a gennaio“.

Infine il futuro di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, i due giovanissimi talenti della Roma nel mirino di tanti top club italiani ed esteri, che potrebbero portare un ottimo tesoretto nelle casse del club giallorosso ma che difficilmente andranno via visto il forte legame con i tifosi:

“Pellegrini ha una clausola risolutiva, ma è molto legato alla Roma e se il giocatore decide di non andare è libero di scegliere. Io ho pochi dubbi sul fatto che possa decidere di lasciare la Roma. Ha visto la credibilità della società, ha visto quanto è cambiata e quanto creda nel progetto. Zaniolo credo che rappresenti un po’ quello che è il giocatore che emoziona i tifosi della Roma. Faremo di tutto per trattenerlo e credo che la linea sia quella. Poi il calciomercato ti mette davanti a tante difficoltà e a tante situazioni contingenti. Però la nostra volontà è di tenere i big“.