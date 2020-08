Calciomercato Roma, Pedro sbarca in città: per l’ex Chelsea pronto un contratto da 3 milioni a stagione. I dettagli

Comincia a prendere forma la nuova Roma di Dan Friedkin.

Primo colpo per la Roma di Friedkin e Pallotta. Si tratta di Pedro: ex Chelsea, arrivato nella Capitale a parametro zero. Il classe ’87 firmerà un contratto da 3 milioni di euro annui fino al 2022. Atterrato a Fiumicino questa mattina con un volo privato, lo spagnolo, una volta ultimato il classico iter delle visite mediche – che dovrebbero svolgersi nella giornata di oggi – si unirà al club giallorosso. Pedro, arrivato nel giorno del closing per il cambio di proprietà, è il primo rinforzo dei capitolini in questa stagione.