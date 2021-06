Calciomercato Roma, Pastore verso l’addio: “Il mio ritorno è sempre più vicino”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex trequartista del Palermo

Trasferitosi in quel di Palermo nell'estate del 2009, El Flaco si è presto consacrato in maglia rosanero come uno dei maggiori talenti di prospettiva del panorama calcistico internazionale. Un biennio di magie e numeri che non sono certamente passati inosservati agli occhi delle big italiane ed europee. Dunque, il passaggio al Paris Saint-Germain per una cifra record. Un'avventura, quella in Ligue 1, durata ben nove anni, caratterizzata da diversi alti e bassi a causa di alcuni problemi fisici ed incomprensioni con i vari tecnici.