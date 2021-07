Calciomercato Roma, Mourinho vuole Boateng: dall’ingaggio alla trattativa. Le ultime

Lo Special One ha chiesto alla proprietà giallorossa rinforzi di esperienza per avviare il suo cammino alla guida della 'Lupa'. Uno di questi potrebbe essere l'ex Bayern Monaco, grande occasione a parametro zero

⚽️

Jerome Boateng è il primo nome sul taccuino di Josè Mourinho per la sua nuova difesa.

Forza fisica, leadership e una spiccata esperienza sui più importanti palcoscenici internazionali fanno dell'ex difensore del Bayern Monaco uno dei pezzi da novanta più ricercati dell'attuale calciomercato. Con il mancato rinnovo in seno al club bavarese divenuto realtà e quindi svincolo dal 1 luglio, diversi sono state le società interessatesi in molteplici occasioni al possente centrale tedesco. Nonostante la carta d’identità non gli sorrida come una volta, il classe '88 ha ancora diverse cartucce da giocarsi per quella che si appresta ad essere la parte finale della sua prestigiosa carriera. Dopo una vita in biancorosso, è arrivato anche per Boateng il tempo di cambiare aria e cercare una nuova esperienza.

Profili come quello di Boateng affascinano da sempre Mourinho e il suo staff, che vive giornalmente di lavoro e abnegazione miste ad una mentalità vincente da trasferire ai suoi calciatori. In tal senso, dunque, il tecnico sarebbe fortemente interessato al profilo del giocatore tedesco, che tuttavia ha diverse offerte in giro per l'Europa. Nonostante il vanto europeo della Roma - per la prossima stagione - non sia di certo massimo, l'affascinante gestione dello Special One potrebbe risultare fondamentale per l'eventuale arrivo del difensore campione del mondo.