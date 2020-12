Calciomercato Roma, idea Yaremchuk: il talento ucraino del Gent piace a Fonseca. I dettagli

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato nella quale come di consueto tutti i club professionistici tentano di completare e rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi tecnici con lo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il nuovo nome presente, secondo quanto riporta il quotidiano portoghese ‘A Bola’, sulla lista della spesa di Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è quello di Roman Yaremchuk: punta centrale, o all’occorrenza anche trequartista, classe 1995. Il giocatore nato in Ucraina milita attualmente nella squadra belga del Gent, su di lui in passato c’è stato l’interessamento di tre grandi club europei: Lazio, Tottenham e Leicester avevano infatti chiesto informazioni in merito al suo profilo. Nella Jupiler Pro League sta sorprendendo tutti con numeri di assoluto rilievo: 9 reti e 3 assist in tredici presenze.

Attenzione però perché il valore di mercato del cartellino di Yaremchuk si aggira attorno agli undici milioni di euro e sulle tracce del talento ucraino, le cui caratteristiche sembrerebbero essere funzionali al reparto offensivo della squadra guidata da Paulo Fonseca, ci sarebbero anche Galatasaray e Sporting Lisbona.