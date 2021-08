Calciomercato Roma, i giallorossi al lavoro per sostituire Dzeko: Isak in pole

Con l'uscita del bosniaco la dirigenza si sta muovendo per trovare un sostituto all'altezza

Il ds Tiago Pinto sta lavorando alacremente al fine di portare nella città capitolina un attaccante giovane, di prospettiva e già pronto per incidere ad alti livelli. Il nome in cima alla lista corrisponde a quello di Alexander Isak, giovane di 22 anni svedese, in forza alla Real Sociedad e che ha ben figurato nel corso dell'Europeo. Il classe '98 ha da poco rinnovato il contratto con gli spagnoli che lo ha legato fino al 2026. Il profilo sarebbe gradito ad Jose Mourinho, con però la società italiana che dovrà fare i conti con la richiesta della Real Sociedad che valuta Isak intorno ai 40 milioni di euro.