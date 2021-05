Calciomercato Roma, i Friedkin vogliono Belotti: ecco l’offerta per l’ex Palermo

Ormai da troppo tempo si parla dell’approdo di Andrea Belotti in un top club.

Il Gallo vuole definitivamente alzare la cresta di una carriera, fino a questo momento, povera di successi a grandi livelli. Già dai tempi in cui vestiva la maglia del Palermo, si parlava di un centravanti destinato ad esplodere a livello tecnico, dimostrando di poter fare la differenza anche in palcoscenici maggiormente blasonati.

Da ormai 5 stagioni veste stabilmente la casacca del Torino, ma all’età di 27 anni dei cambiamenti sembrerebbero imminenti nella testa dell’attaccante classe ’93. Con un contratto in scadenza nel 2022, il Gallo fa gola a tanti club in giro per l’Italia, interessati a svecchiare il proprio reparto offensivo aggiudicandosi uno dei giocatori più forti del panorama nazionale attuale. Tra queste, infatti, ci sono Milan e Roma, che osservano in maniera vigile la situazione del numero 9 granata.

I rossoneri, sono da tempo interessati al giocatore nativo di Calcinate. Maldini e Massara stravedono per lui, anche se non sarebbe il primissimo nome della lista stilata dal duo dirigenziale rossonero. La nuova Roma di Josè Mourinho, invece, avrebbe tutta l’intenzione di portare nella Capitale Belotti già a partire dalla prossima finestra estiva di calciomercato.

La richiesta di Urbano Cairo – secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport – si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra tuttavia estremamente trattabile vista la breve scadenza dall’attuale contratto del centravanti. Tiago Pinto avrebbe già chiesto delle concrete informazioni al Torino e a Belotti, proponendo a quest’ultimo un netto rialzo per quel che riguarda il suo ingaggio. 3,5 milioni di euro per la sottoscrizione del legame contrattuale con i giallorossi, 1,5 in più rispetto a quelli che guadagna oggi all’ombra della Mole. Fattore fondamentale potrebbe risultare la gestione di Josè Mourinho, che già dai tempi del Tottenham vorrebbe avere nel suo organico un attaccante dal calibro di Belotti. L’interessamento è concreto, la parola passerà all’inizio del calciomercato, quando tutti i dubbi legati al futuro dell’attuale attaccante granata verranno finalmente sciolti.