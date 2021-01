Calciomercato Roma, ecco El Shaarawy per Fonseca: il comunicato ufficiale del club giallorosso

Roma-El Shaarawy: lontani fisicamente nelle ultime stagioni agonistiche ma, in realtà, sempre vicini.

VIDEO Roma-Verona, Fonseca e il caso Dzeko: “Vorrei dire solo una cosa, sulla fascia a Pellegrini…”

E’ ufficiale: il ‘Faraone‘ sarà un nuovo calciatore giallorosso e andrà a completare lo scacchiere offensivo di Paulo Fonseca. Il club di Dan Friedkin ha ufficializzato il nuovo acquisto proprio nel giorno in cui, cinque anni fa, avveniva l’esordio dell’ex Milan con la maglia della Capitale, impreziosito da un eccezionale rete di tacco siglata dal numero 92 ai danni dell’allora portiere del Frosinone, Nicola Leali. Di seguito, il benvenuto del club avvenuto tramite i canali social.

“Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia“, ha dichiarato l’attaccante.

Roma-Dzeko, Sconcerti: “Un danno economico enorme, Fonseca deve pensare al bene della squadra”

Parole al miele spese invece dal Ds Tiago Pinto, fautore dell’operazione andata in porto con successo, per ‘ElSha‘: “Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma“, ha dichiarato il General Manager dell’area sportiva del club.

Di seguito, ecco il primo saluto dell’ex Monaco ai suoi nuovi, ritrovati, tifosi.