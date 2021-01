Calciomercato Roma, El Shaarawy in pole per l’attacco: Fonseca lo preferisce a Bernard. Le ultime

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, recita una nota canzone di Antonello Venditti.

E proprio con le parole del cantante romano, si può benissimo enucleare il senso della trattativa del club di Dan Friedkin, che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

VIDEO Lazio-Roma 3-0, Inzaghi si prende il derby: Luis Alberto e Immobile affondano Fonseca. Guarda le immagini del match dell’Olimpico

Dopo la pesante sconfitta rimediata nel derby contro la Lazio, la Roma punta a rinforzarsi specialmente nel reparto offensivo, che è apparso molto in ombra durante il match contro il club di Lotito. Il nome più caldo per questa sessione di calciomercato invernale è quello di Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone‘ ha già vestito la maglia giallorossa nel triennio che è iniziato nel 2016 ed è finito nel 2019, anno nel quale l’ex Milan è poi passato alla corte dello Shanghai Shenhua. Emblema che rappresenta al meglio l’attaccante italiano classe 92′ è quel gol siglato il 30 Gennaio 2016: all’esordio con la maglia della Capitale contro il Frosinone (partita poi finita poi 3-1 in favore dei giallorossi), l’ex Monaco si è infatti inventato un gol sensazionale di tacco e al volo.

Nelle ultime ore, inoltre, era stato accostato alla Roma anche il nome di Bernard, attuale centrocampista offensivo dell’Everton. Tuttavia, il ds Tiago Pinto dopo aver ricevuto suddette indicazioni da Fonseca, sembrerebbe indirizzare le maggiori attenzioni del club sul profilo del ‘Faraone‘. La trattativa con lo Shanghai Shenhua non ha però ancora visto la fumata bianca ed il fratello-agente è in Cina per cercare di sboccare la contorta situazione, con la Roma che vorrebbe evitare di spendere onerose cifre cercando dunque di chiudere per un prestito gratuito o sfruttando l’eventuale rescissione del giocatore col club cinese. Sono attesi nuovi contatti tra le due parti, ma effettivamente la strada che porta al ritorno di El Shaarawy in maglia giallorossa sembra tracciata.

