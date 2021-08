Calciomercato Roma, ecco Abraham: ufficiale l’arrivo dell’ex Chelsea

L'attaccante britannico arriva a titolo definitivo in giallorosso per sostituire Edin Dzeko

Il centravanti inglese è il rinforzo di qualità che Tiago Pinto ha regalato a Jose Mourinho per sostituire Edin Dzeko, partito direzione Inter. Giocatore giovane ma già dalla spiccata ferocia e aggressività offensiva, Abraham rappresenta l'erede perfetto del Cigno di Sarajevo. Il classe '97, dall'inizio della gestione di Tomas Tuchel, non era riuscito a trovare spazio e continuità che, sotto la guida di FranckLampard, aveva avuto anche e soprattutto dal punto di vista realizzativo. La Roma si assicura, dunque, un calciatore dall'assoluto talento, acquistato a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro più eventuali bonus economici legati al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Il club giallorosso, tramite i suoi canali d'informazione, ha reso noto l'acquisto di Abraham con un comunicato ufficiale.