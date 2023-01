Calciomercato Roma, clamoroso: tentativo per Frattesi del Sassuolo. La situazione

A meno di un'ora dalla fine del mercato invernale, la Roma ha sondato il terreno per il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, già cercato nel corso della sessione estiva di calciomercato. Dopo il tentativo last minute dell'Everton per Zaniolo, a meno di un'ora dalla fine della campagna trasferimenti 2022-2023, il club giallorosso sarebbe disposto ad inserire nell'affare con la società emiliana il cartellino di Edoardo Bove. Trattativa abbastanza complessa tra Roma e Sassuolo in considerazione dell'esiguo tempo a disposizione per espletare le pratiche burocratiche di rito tra le parti.