Braga-Roma, Ibanez: “Motivati su tutti i fronti, Europa League? Champions più importante, ecco cosa servirà”

Conferenza della vigilia, in vista della sfida di Europa League contro il Braga.

La Roma, al terzo posto in classifica nel campionato di Serie A, domani (giovedì 18 febbraio), affronterà i sedicesimi di finale d’Europa League, contro il Braga, sorprendente formazione del campionato portoghese. In conferenza stampa, oltre al tecnico capitolino, Paulo Fonseca è presente il calciatore giallorosso, Roger Ibanez. Il difensore brasiliano, che ha recuperato dal problema accusato nel secondo tempo di gara con l’Udinese, domani sarà in campo. Di seguito le parole del ventiduenne centrale di difesa.

“Come sta la Roma? Siamo in un buon momento, abbiamo il giusto atteggiamento per competere in ogni competizione. Abbiamo un buon spirito di squadra e dobbiamo lavorare per migliorare. Motivazioni? L’Europa League non è la Champions ma è una competizione importante, ci sono ottime squadre e serve la maggiore attenzione possibile per arrivare in fondo”.