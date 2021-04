Ajax-Roma, Pedro: “Vittoria importante, abbiamo fatto una buona partita. Fonseca? Vi dico la mia”

Parola a Pedro.

Europa League, Ajax-Roma: Pau Lopez para, Pellegrini inventa e Ibañez la decide. Fonseca può sorridere

A margine del successo della compagine giallorossa in quel di Amsterdam, l’ex esterno offensivo del Chelsea ha parlato così ai microfoni di SkySport. Pedro ha in particolare posto l’accento sulla differenza tra il campionato italiano e la Premier League: “E’ molto diverso dagli altri ma è molto competitivo. Quando sono arrivato qui mi ha sorpreso la squadra, c’è tanta competizione come in Spagna o Inghilterra: tutte le partite sono difficili, noi adesso dobbiamo concentrarci sull’impegno in Serie A perché sarà importante per noi“.

“Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo commesso un errore nel primo tempo subendo il loro gol ma poi nella ripresa abbiamo lottato tutti insieme con grande mentalità. Questa vittoria è molto importante. In Europa giochiamo molto bene, dobbiamo continuare a giocare di squadra. Il ritorno sarà difficile perché l’Ajax è una squadra molto forte, ma intanto ci godiamo questo risultato. Quest’anno ho avuto un infortunio che mi ha un po’ rallentato, ora sono tornato con grande forza. Un buon feeling con i compagni è molto importante in ogni partita, dobbiamo continuare così“.

Chiosa finale di Pedro sul coach giallorosso:”Fonseca è una bravissima persona oltre che un grande allenatore, parliamo sempre di calcio e sulle soluzioni da trovare per giocare meglio“.