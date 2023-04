Serie B, Reggina penalizzata di 3 punti, è ufficiale: nuova classifica e zona playoff

La Reggina è stata ufficialmente penalizzata di tre punti nell'attuale stagione agonistica. Con sette punti raccolti nelle ultime tre gare, la squadra calabrese era tornata a rialzare la testa in Serie B dopo uno dei periodi calcistici più complicati della carriera da allenatore di Filippo Inzaghi , fino a qualche minuto fa al quinto posto in classifica nel campionato cadetto.

Nella giornata di oggi si è svolta l'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale , a causa del mancato rispetto del club calabrese dei termini per il pagamento di contributi e alcuni stipendi di novembre e dicembre. La procura ha deciso di dare tre punti di penalizzazione per il club del patron Saladini .

- per il sig. Paolo Castaldi, mesi 3 (tre) di inibizione;- per la società Reggina 1914 Srl, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.