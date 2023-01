Serie B, Giudice Sportivo: Fabbian salta Palermo-Reggina, Marotta squalificato

La Lega B , attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della ventiduesima giornata del campionato di Serie B . Sono dieci gli squalificati: tre turni ad Haps ( Venezia ), due a Marin ( Pisa ); un turno invece a Cortinovis ( Cosenza ), Curto ( Sudtirol ), Maistro ( Spal ), Mangraviti ( Brescia ), Papetti ( Brescia ), Dell'Orco ( Perugia ), Fabbian ( Reggina , salterà la sfida contro il Palermo ), Valenti ( Parma ). Di seguito, il comunicato in questione:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cagliari, Como, Cosenza, Frosinone, Genoa, Pisa, Reggina e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE a titolo di responsabilità oggettiva per avere un suo raccattapalle, al 40° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa ad un Assistente; successivamente veniva rimosso dal compito dai dirigenti della Società.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

HAPS Ridgeciano Dela (Venezia): per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con i tacchetti la caviglia di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MARIN Marius Mihai (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona sanzione); per avere inoltre, al 24° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORTINOVIS Alessandro (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CURTO Marco (Sudtirol): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

MAISTRO Fabio (Spal): per avere, al 51° del secondo tempo, contestato l'operato arbitrale proferendo un'espressione blasfema.

MANGRAVITI Massimiliano (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PAPETTI Andrea (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DELL'ORCO Cristian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FABBIAN Giovanni (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)