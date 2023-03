Serie B, caso Reggina: incontro a Roma tra il legale del club e la Procura federale

Continua a tenere banco il caso Reggina . Il legale della società amaranto, l'avvocato Paolo Rodella , ha incontrato quest'oggi a Roma la Procura Figc per la questione dei pagamenti Inps e Irpef che il club non avrebbe corrisposto in relazione ad alcune mensilità passate. Nel dettaglio l'obiettivo della Reggina è quello di evitare un deferimento che potrebbe comportare una penalizzazione nell'attuale campionato di Serie B .

"La Reggina si è riservata di diffondere solo nei prossimi giorni eventuali comunicazioni sull'andamento dell'incontro, il cui esito è tuttavia definito soddisfacente in queste ore", si legge su Gianlucadimarzio.com. Nel frattempo, la squadra di Pippo Inzaghi resta in piena corsa playoff e lavora per farsi trovare pronta al prossimo appuntamento di B contro il Genoa di Gilardino in programma venerdì 31 marzo alle ore 20.30. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...