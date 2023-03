Reggina, verso il Parma: squadra in ritiro dopo il ko contro il Cosenza

Ennesimo passo falso per la squadra di Filippo Inzaghi, che nel 2023 ha già rimediato sei sconfitte in campionato. E all'orizzonte due snodi cruciali in chiave playoff: le gare casalinghe contro Parma e Cagliari con in mezzo la trasferta di Perugia. Per questo motivo, la Reggina ha comunicato che - a partire da domani dopo l'allenamento del pomeriggio - la prima squadra resterà in ritiro al centro sportivo Sant'Agata. La sfida contro gli uomini di Fabio Pecchia andrà in scena sabato pomeriggio, alle ore 16:15, fra le mura amiche dello Stadio "Oreste Granillo".