Reggina, Taibi: “Pierozzi? Volevo prendere entrambi i fratelli. Inzaghi fuoriclasse”

DA PIEROZZI AD AGOSTINELLI -"Trovare il migliore in questo inizio di stagione non è facile. Inzaghi ha il polso della situazione, il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti. Stanno giocando alcuni giovani e per gli altri ci saranno certamente altre possibilità: penso ad Agostinelli, Lombardi, Dutu. Pierozzi? Volevo prendere entrambi i fratelli (Edoardo è poi approdato al Palermo, ndr), poi si è deciso solo su Niccolò. Agostinelli tra i giovani è quello più pronto: grande fisico, ottime capacità di inserimento. Lombardi è un buon interno, ha già fatto gol, ma per entrare nelle rotazioni in questo momento credo non sia semplice. Ma non per le loro qualità quanto per la concorrenza che hanno davanti. Insieme a quelli che oggi giocano, c’è anche Obi che tra qualche settimana sarà pronto ed Hernani. I giovani comunque servono, soprattutto alla lunga. Dutu? Mi ricorda Cionek. Bouah? Lo seguivo da due anni, ha una grande gamba, diverso da Pierozzi e quindi una validissima alternativa in quelle che sono le possibilità di cambio di Inzaghi”.