Reggina, Taibi: “Da piccolo tifavo per il Palermo, ma sabato voglio batterlo”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi

"La nostra è una buona squadra, non possiamo nasconderci dietro un dito. Il problema è che ci sono 15-16 squadre che sono altrettanto forti e alcune che hanno qualcosa in più di noi". Lo ha detto Massimo Taibi, intervistato ai microfoni di "Momenti Amaranto". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo della Reggina: dalla sfida contro il Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Oreste Granillo", agli obiettivi della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

"Il nostro obiettivo è stare dalla parte sinistra della classifica. Vogliamo portare sempre tanta gente allo stadio e lo spettacolo che abbiamo visto domenica è da Serie A. La sfida contro il Palermo? Da piccolo tifavo per il Palermo. La prima volta che giocai alla Favorita da avversario parai due rigori. Reggio è la mia seconda patria. Il mio auspicio è che sabato possiamo battere il Palermo, perché sulla bilancia dei sentimenti il lavoro fa la differenza", le sue parole.

CESSIONI - "Situm è uscito, Marcucci sta uscendo. E per Di Stefano manca l’ufficialità. Montalto ha tre richieste importanti dalla Lega Pro, deve scegliere lui. Ejjaki è stato chiesto da due squadre di C. L'unico che ha poche richieste è Laribi. Ricci e Liotti sono due giocatori, ad oggi, confermati. Il mister li ha fortemente voluti e non credo escano, anche se può succedere di tutto. Da Ricci aspettiamo che si sblocchi. C’è un allenatore che riesce ad entrare nella testa dei giocatori e farà di tutto per farlo rendere da giocatore importante, quale è".

OBIETTIVI -"Bayeye? E' saltato, perché per il Torino è incedibile. Ho due alternative, credo di chiuderne una. Si tratta di Bouah della Roma e Ferrarini della Fiorentina. Altrimenti abbiamo Pierozzi che sta facendo bene e il terzino lo possono fare sia Loiacono, sia Cionek. Hernani? E' un giocatore importante. Siamo messi bene in quel settore, però se possiamo metterlo dentro lo prenderemo. Ho anche un’alternativa giovane, ma non prenderemo qualcuno tanto per farlo. Se arriva un over, un altro dovrà uscire", ha concluso Taibi.