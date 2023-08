Reggina, si spera nel Consiglio di Stato: nuova cordata per rilevare il club

Quale futuro per la Reggina? Secondo quanto riportato dalla "Gazzetta del Sud", gli amaranto potrebbero presentarsi al Consiglio di Stato con una nuova proprietà. L'udienza è in programma il prossimo 29 agosto. Una vera e propria ultima spiaggia per il club, con la sentenza definitiva relativa alla riammissione in Serie B della compagine calabrese.