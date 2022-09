Reggina, Saladini su Hernani: “Sabato sentirai l’abbraccio di una città intera”

"Ogni giorno c’è un motivo in più per venire al Granillo. Benvenuto a Hernani, sabato ti faremo sentire l’abbraccio di una città intera", le parole del presidente Felice Saladini in riferimento alla gara contro il Palermo di Eugenio Corini, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Oreste Granillo": fischio d'inizio alle ore 14:30.