Reggina, Saladini: “Documentazione ok, ma c’è chi confida nelle disgrazie altrui”

La Reggina è salva, il club amaranto ha consegnato in tempo tutti i documenti per l'iscrizione alla prossima Serie B . Dopo una stagione di timori e penalizzazioni, il raggiungimento in extremis dei playoff e la difficile situazione societaria, gli amaranto hanno completato l'iter per il risanamento del debito. Il presidente del club, Felice Saladini , ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport soffermandosi sul futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Noi abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria. Non ho motivo di ritenere che ci siano problemi. Poi che ci sia invece chi confida nelle disgrazie degli altri, ecco non è proprio il mio modo di pensare. Per evitare di creare turbative allo svolgimento dei playoff, a beneficio di tutti i club, abbiamo accettato la penalizzazione e ce la siamo giocata sul campo. Questo è il modo di pensare ai valori dello sport per noi della Reggina: rispetto per tutti"