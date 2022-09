Reggina-Palermo, superata quota cinquemila biglietti venduti

Le ultime in vista del match del "Granillo" e tutte le info per il settore ospiti

Da mercoledì 31 agosto sono in vendita i tagliandi per assistere alla gara Reggina-Palermo , in programma sabato 3 settembre alle ore 14:00 allo stadio "Oreste Granillo", valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2022/23 .

Sarà possibile acquistare il biglietto d'ingresso allo stadio entro le ore 19:00 di venerdì 2 settembre. Il tagliando in questione potrà essere acquistato sul portale Vivaticket, al prezzo di 15,00 euro (esclusi diritti prevendita) e presso i punti vendita autorizzati. Così come da disposizioni ministeriali, non è consentito acquistare tagliandi in tutti gli altri settori per i residenti in Sicilia.