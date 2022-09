Reggina, Liotti: “Piedi per terra, Inzaghi ha preparato bene la gara. Il Palermo…”

Tre a zero. È questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo stadio “Oreste Granillo”. Una vittoria, quella conquistata dagli uomini di Filippi Inzaghi contro il Palermo, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Fabbian, Menez e Liotti. Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B, il calciatore della Reggina Daniele Liotti ha analizzato la prova offerta dalla compagine amaranto.

"Stiamo lavorando bene, sono contento anche personalmente. Ringrazio il mister per avermi dato questa possibilità di giocare da interno di centrocampo. Sono contento di essere rimasto in questa piazza e di vedere questa curva piena. Dobbiamo continuare su questa strada con i piedi per terra. Il mister lavora bene anche con i ragazzi che stanno in panchina ma in campo vanno in undici. Ci facciamo sempre trovare pronti, dobbiamo continuare su questa strada e sulle idee proposte dal mister. Menez? Parliamo di un campione. Ha delle qualità immense e sono contento per lui. Ci dà una grossa mano, le sue qualità ci esaltano. Sono contento perché oggi c'erano tutti i miei familiari allo stadio. Hanno visto gioire e gridare il mio nome e questo mi fa piacere essendo calabrese. Essere tornato qui a Reggio per me è motivo d'orgoglio. Il Palermo è una squadra importante che è stata costruita da poco. Hanno individualità e qualità. Inzaghi ha preparato bene la partita e siamo contenti del risultato", le sue parole.