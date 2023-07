Reggina, la nota: “Proseguono colloqui con investitori. Oggi uniti più che mai”

Sono giorni difficili per la Reggina, che nei giorni scorsi ha ricevuto la notizia del respingimento della domanda di iscrizione in Serie B. Lo ha deciso la Covisoc dopo la richiesta presentata dal club ed esaminata prima del verdetto. La società amaranto ha già annunciato che presenterà ricorso, per il quale ha tempo fino al 5 luglio. Nel frattempo, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Reggina ha comunicato che continuerà i colloqui con possibili investitori. Ecco di seguito quanto scritto dal club: