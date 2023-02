Palermo-Reggina, Inzaghi: “Loro ambizione sarà quella di andare su”. E sui tifosi…

Giornata di sfida per la Reggina che, in data odierna, affronterà il Palermo di Eugenio Corini al "Renzo Barbera" nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Intervenuto nella consueta intervista ai microfoni di Sky Sport nel pre gara, il tecnico Filippo Inzaghi, ha presentato la sfida che andrà in scena tra poco meno di mezz'ora.

"Penso sia incredibile venire qua e non avere i tifosi a dare una mano. Ci mancano tre titolari ma la nostra fortuna è il gruppo e chi si fa trovare pronto. sono sicuro che faremo una prestazione ottima anche per i tifosi che non sono presenti. Il Palermo era una squadra in divenire all'andata, ora ha preso giocatori come Verre e Tutino che cambiano in meglio. La loro ambizione sarà quella di andare su. Se siamo così in alto vuol dire che ce lo meritiamo, anche noi continuiamo a sognare "