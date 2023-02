Reggina, Crisetig: “Sconfitta col Pisa? Meritavamo di vincere, è la seconda volta”

"La frenesia viene sempre quando si è in svantaggio, dal mio punto di vista ho visto una buona squadra". Così Lorenzo Crisetig , intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Pisa . Terza sconfitta di fila in campionato per la Reggina , battuta sabato pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio "Oreste Granillo" dalla squadra di Luca D'Angelo dopo il ko di Palermo . "E’ la seconda volta che vedo una squadra che merita di vincere ma continua a perdere punti in questa maniera e sappiamo noi stessi che possiamo sempre di più migliorare", le sue parole.

OBIETTIVO SALVEZZA -"Secondo me non è una questione mentale perchè noi continuiamo a fare le prestazioni. Qualche giornata fa noi passavamo in vantaggio al primo tiro in porta, oggi non va così, non ci sta girando bene nulla e dobbiamo lavorare sempre di più su questo. Il nostro obiettivo è la salvezza, ogni punto che facciamo è sempre qualcosa di guadagnato", ha concluso il centrocampista della Reggina.