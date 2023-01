Reggina, Cardona: “Dobbiamo fortificarci. L’Inter e il futuro di Fabbian…”

"Se abbiamo già parlato del suo futuro con l'Inter? Il futuro è la gara di Bolzano. Con Giovanni e con l'Inter abbiamo rapporti consolidati. Conosco Marotta da una vita. Per il resto c'è tempo. Quello che ci fa piacere è di essere riusciti a creare un ambiente importante al Sud per giovani, siano essi nostri o di altre società. Come Fabbian c'è anche Pierozzi. Con Saladini questo era uno degli obiettivi che ci eravamo fissati. Con Inzaghi abbiamo trovato, poi, uno staff di prim'ordine. La squadra ha dato questo impulso e siamo contenti. Il nostro obiettivo, come abbiamo già detto, è vedere come saremo al 31 di marzo. L'obiettivo è continuare a giocare bene", le sue parole.