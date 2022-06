Reggina, cambi in vista nell’area tecnica: fuori l’ex Palermo Stellone e il Ds Taibi

Dopo la festa per la nuova proprietà e l'iscrizione in Serie B, si prospetta una nuova rivoluzione all'interno della dirigenza della Reggina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club granata ha chiuso in maniera brusca i rapporti con Roberto Stellone, tecnico ex Palermo che ha guidato la squadra per alcuni mesi nella scorsa stagione, e il direttore sportivo Massimo Taibi.