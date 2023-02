Palermo-Reggina, gara a rischio: trasferta vietata ai tifosi amaranto

Manca sempre meno a Palermo-Reggina, sfida della ventitreesima giornata del campionato di Serie B in programma domenica 5 febbraio alle ore 16:15. La svolta nella stagione dei rosanero ha riportato entusiasmo nel capoluogo siciliano, con lo stadio "Renzo Barbera" che presumibilmente sarà gremito per il match contro i calabresi. Più di cinquemila tagliandi venduti finora, a poco meno di due giorni dalla gara. Intanto l’Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, attraverso un comunicato ufficiale, si è espresso in merito alle gare ritenute a rischio nel fine settimana, tra le quali Palermo-Reggina.