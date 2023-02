FOTO Palermo-Reggina, passeggiata mattutina pre-gara per la squadra di Inzaghi

E' tutto pronto per il derby d'oltre Stretto tra Palermo e Reggina. Alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Eugenio Corini affronteranno Jérémy Ménez e compagni nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. A poche ore dal fischio d'inizio, la squadra di Filippo Inzaghi si è concessa una passeggiata mattutina per le vie di Palermo, come testimonia il post pubblicato sui social dallo stesso club calabrese.