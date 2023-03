Caso Reggina, playoff a rischio rinvio? L’udienza al TFN sarà lunedì 17 aprile

Si terrà lunedì 17 aprile la prima udienza al TFN dopo il doppio deferimento per la Reggina, che non ha rispettato i termini per il pagamento di contributi e alcuni stipendi di novembre e dicembre. All'orizzonte, per il club calabrese, una possibile penalizzazione di quattro punti nell'attuale classifica. E se la penalizzazione inciderà, si cercherà "di evitare il rinvio dei playoff", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".