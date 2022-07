Calciomercato Reggina, Saladini pronto a prendere Sirigu e Diaw: le ultime

In attesa della presentazione di oggi allo Stadio "Oreste Granillo", la dirigenza è già al lavoro per allestire la squadra che verrà. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", la Reggina sarebbe sulle tracce di Salvatore Sirigu . Lunedì è attesa la risposta del portiere ex Palermo , al quale sarebbe stato proposto un biennale. Per la difesa, invece, nel mirino vi sono Modolo del Venezia e Gagliolo della Salernitana .

Ma non solo; la società cercherà anche di far tornare Di Chiara, rientrato al Perugia, così come Folorunsho dal Napoli. Per il centrocampo, occhi puntati in casa Lecce: piacciono molto Majer, Gargiulo e Bjorkengren in uscita dal club. Per l’attacco, oltre a Diaw del Monza, "è praticamente definito l’accordo con Samuele Mulattieri dell’Inter, mentre spunta il forte interesse per Roberto Insigne, già amaranto dalla stagione 2014-2015", conclude la Rosea.