Calciomercato Reggina, occhi su Forte del Benevento: in corsa anche il Parma…

I club cadetti sono già attivi nel mercato. La Reggina di Filippo Inzaghi , sorpresa del campionato e attualmente seconda in classifica dietro il Frosinone , punta l'attaccante del Benevento Francesco Forte . Centravanti classe 1993, con i sanniti ha collezionato finora 15 presenze e 3 gol in questa prima parte di stagione.

Come riportato dal Il Mattino, l'offerta da 2 milioni di euro dei calabresi però non è l'unica giunta alla dirigenza del Benevento. Anche il Parma, oltre che il Venezia, si è mosso per l'attaccante ex lagunaro. Gli emiliani avrebbero proposto uno scambio con Gennaro Tutino, gradito anche al tecnico Pecchia.