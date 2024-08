Reggiana, Stulac si presenta: “Io qui per il bel calcio. Ruolo e infortunio…”

"Ho sentito parlare della Reggiana per la prima volta circa un mese fa". Così Leo Stulac, intervenuto in conferenza stampa dopo essere approdato alla Reggiana, alla corte di William Viali. Il centrocampista classe 1994 ha lasciato Palermo ed il Palermo dopo due stagioni, trasferendosi in granata con la formula del prestito biennale. "Mi sono ricordato delle due gare giocate contro i granata lo scorso campionato: ho visto una squadra fortissima, che giocava bene a calcio. La Reggiana, anche in occasione della sconfitta nel girone d'andata con il Palermo, aveva fatto vedere un gioco bellissimo, che mi piace tanto. Questo è il calcio, giocare palla a terra: anche per questo motivo ho scelto di venire qui. Il mio infortunio? Ho fatto alcuni allenamenti a parte ma sto bene, penso di rientrare la prossima settimana. Viali? Lo conoscevo poco, però quando ci siamo sentiti al telefono mi ha fatto subito sentire tranquillo e mi è sembrato una persona eccezionale dal modo in cui ha parlato. Non abbiamo parlato solo di calcio, una cosa molto positiva. Il mio ruolo preciso? Gioco da centrale in mezzo al campo, mediano basso".