Reggiana, Pizzimenti: “Stulac? Trattativa estenuante, ci farà fare salto di qualità”

"Stulac e Ignacchiti sono due ragazzi che abbiamo inseguito a lungo". Così Marcello Pizzimenti, intervenuto in sede di conferenza stampa in occasione della presentazione dei due nuovi calciatori. "Ignacchiti è un talento del calcio italiano, un nazionale Under 20 con davanti a sé tanta strada per proseguire il cammino in azzurro e coronare il sogno di arrivare in Serie A. Per Stulac servono poche presentazioni: ha già vinto in Serie B ed è un giocatore di alto livello per questo campionato, siamo contenti che abbia spostato la Reggiana e sarà indispensabile per il modo di giocare di Viali che lo conosce bene", ha proseguito il direttore sportivo della Reggiana.