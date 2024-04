Reggiana, il patron Amadei: “Palermo? Buona squadra, un punto andrebbe bene”

"Se le cose vanno male, potremmo cambiare. Per la salvezza mancano tre punti, ma sono ottimista". Lo ha detto Romano Amadei , intervistato ai microfoni de "Il Resto del Carlino". Diversi i temi trattati dal patron della Reggiana : dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Alessandro Nesta , reduce da tre sconfitte di fila in campionato, alla gara contro il Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"Abbiamo esaminato la situazione di difficoltà. Poi però nel frattempo abbiamo ascoltato i risultati delle altre partite, qualcuno tra le inseguitrici ha recuperato un punto e altre hanno perso. Poteva anche andare peggio. Mancano quattro partite, se sapessi che alla fine del campionato ci salveremmo, non cambierei nulla. Se avessi invece il timore che le cose potrebbero andare male, può darsi che occorra cambiare qualcosa per provare a farle andare meglio. Chi lo sa, è tutto in divenire", le sue parole.

"Il Palermo è una buona squadra e sta lottando per i playoff. Vediamo come va. Magari andiamo a prenderci un punto che potrebbe andare bene. Ma questo non vuol dire - e non fate passare questo messaggio - che si debba andare là a giocare per il pareggio. Si gioca per vincere. La contestazione dei tifosi dopo il ko col Cosenza? Non è per evitare la discussione, ma non mi metto a giudicare. Dico solo che si passa troppo spesso dall’esaltazione alla contestazione", ha concluso Amadei.