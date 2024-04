Palermo-Reggiana, settore ospiti: ecco quanti tifosi granata al “Barbera”

Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Palermo-Reggiana , valevole per la trentacinquesima giornata di campionato di Serie BKT , in programma sabato 27 aprile alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 16:10 di sabato 27 aprile o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Per quanto concerne il settore ospiti, invece, i residenti nella provincia di Reggio Emilia potranno acquistare il titolo al prezzo di €18 fino alle ore 19:00 di oggi, venerdì 26 aprile. Secondo quanto riportato da "TuttoReggiana", fino a ieri sera sono stati venduti 343 biglietti, con i supporters granata che raggiungeranno la Sicilia nelle prossime ore. A tal proposito si è espresso il tecnico Alessandro Nesta in sede di conferenza stampa: "300 tifosi anche a Palermo? Ci sta che i tifosi fischino e contestino, non sono per niente offeso e mi prendo le mie responsabilità. È stata un’annata difficile in tanti momenti ma siamo sempre rimasti sul pezzo, poi il tifoso reagisce a quello che vede. Io devo pensare a portare a casa la pelle fino all’ultimo giorno. I tifosi hanno detto quello che pensavano e noi abbiamo ricevuto il loro messaggio. Non è la prima contestazione che prendo nella mia vita, il mondo del calcio è anche questo. Io ho la coscienza a posto e parlo sempre con tutti allo stesso modo. Si può perdere o vincere, ma affronto le cose in maniera diretta e senza nascondermi. Mi prendo le mie responsabilità e lo farò anche in futuro", le sue parole.